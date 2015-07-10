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    Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки ЧМ-2018

    Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки Чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.

    В жеребьевке не примет участие только представитель Азиатской конфедерации футбола, так как матчи отборочного турнира в Азии уже начались. Жеребьевку пяти из шести конфедераций проведет генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.
    Ранее стало известно, что ведущими жеребьевки станут модель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев.
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    Источник: ФИФА

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    10.07.2015 16:16
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    Комментарии (71)
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    рус фан
    1436551507
    Роналдо в Питер приедет, думаю наши СМИ не упустят момента и возьмут развернутое большое интервью у это го великого Мирового футболиста. Думаю если бы в России вырос похожий игрок у нас его бы на ровне с Яшиным ставили или еще выше.
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    Шмавон
    1436551876
    ждем групп смерти
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    Triem
    1436552065
    А че не Анфиса Чехова?)
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    НскМужик
    1436555771
    Чет мне уже страшно, даже за такое мероприятие.
    Ответить
    anzhi1
    1436560161
    А ведущие Анна Семенович с Анфисой Чеховой смотрелись бы лучше
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    alboro
    1436582002
    посмотрим
    Ответить
    sir_Alex
    1436585627
    Кто, как не он
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436586710
    Ясно.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436684139
    Много известных людей будет
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    ologreds
    1694997637
    numo435305
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