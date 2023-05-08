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Омар Эль-Каддури
Статистика
Омар Эль-Каддури - статистика
Завершил карьеру
21 августа 1990 (36), Брюссель
#7 | Полузащитник
187 см | 76 кг
Марокко | Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
22
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
0 : 2
08.05.2023
ПАОК
71' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
1 : 1
03.05.2023
ПАОК
1' - 82'
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
3 : 2
30.04.2023
Арис
68' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
4 : 0
26.04.2023
ПАОК
1' - 75'
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАОК
1 : 2
23.04.2023
Панатинаикос
74' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
4 : 2
09.04.2023
Волос
1' - 18'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
3 : 1
05.04.2023
ПАОК
68' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
0 : 1
02.04.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
1 : 2
19.03.2023
ПАОК
88' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
0 : 1
12.03.2023
ПАОК
75' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
ПАОК
6 : 0
05.03.2023
Ионикос
58' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Панетоликос
0 : 2
22.12.2022
ПАОК
1' - 19'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАОК
3 : 0
13.11.2022
Волос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 12 тур
Ионикос
0 : 3
10.11.2022
ПАОК
71' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
2 : 0
05.11.2022
ПАС
1' - 70'
52'
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 0
30.10.2022
ПАОК
66' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 2
23.10.2022
Астерас
1' - 46'
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
1 : 2
17.10.2022
ПАОК
1' - 90'
39'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
1 : 1
09.10.2022
ПАОК
1' - 82'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 2
02.10.2022
Панатинаикос
76' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 1
18.09.2022
ПАОК
72' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
0 : 0
04.09.2022
ПАОК
73' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 1
28.08.2022
Атромитос
Был в запасе
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