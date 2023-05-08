Статистика по турнирам

Румыния. Лига I 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Кубок африканских наций 2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013