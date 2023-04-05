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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 05 апреля 2023
Олимпиакос
05.04.2023, среда, 21:00
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
ПАОК
59'
С. Бакамбу
78'
Г. Масурас
87'
Ю. Эль-Араби (П)
22'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАОК
88'
Замена
А. Рикарду
️️️️
А. Живкович
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ю. Эль-Араби
87'
Желтая карточка
М. Врусаи
85'
82'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Ф. Соареш
ГОЛ! 2:1!
Г. Масурас
78'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Фортунис
77'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
77'
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Бьель
77'
69'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Брэндон
68'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Тайсон
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Вальбуэна
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
О. Рябчук
59'
Замена
П. Сиссе
️️️️
С. Папастатопулос
57'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
48'
46'
Желтая карточка
А. Живкович
22'
ГОЛ! 0:1!
Брэндон
Пас отдал
Ж. Састре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
23
Родиней
6
М'Вила
16
Ин Бом
16
Бьель
7
Фортунис
28
Вальбуэна
94
Бакамбу
4-2-2-2
24
Котарски
25
Састре
15
Ингасон
3
Кулиеракис
55
Соареш
8
Аугусто
14
Живкович
22
Соареш
45
Константелиас
11
Тайсон
23
Брэндон
19
Папастатопулос
4
Сиссе
4
Сиссе
19
Папастатопулос
28
Вальбуэна
23
Родригес
23
Родригес
28
Вальбуэна
16
Бьель
7
Масурас
7
Масурас
16
Бьель
7
Фортунис
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Фортунис
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
22
Соареш
22
Шваб
22
Шваб
22
Соареш
11
Тайсон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
11
Тайсон
14
Живкович
31
Рикарду
31
Рикарду
14
Живкович
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Брэндон
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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