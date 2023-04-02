Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 02 апреля 2023
ПАОК
02.04.2023, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
80'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - АЕК
Желтая карточка
Тайсон
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. Манталос
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
86'
83'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Араухо
Пас отдал
Э. Хаджусафи
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
72'
71'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
69'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
63'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
Н. Оливейра
61'
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
61'
59'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
53'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ш. Шваб
46'
46'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Й. Йонссон
38'
Желтая карточка
О. Пинеда
31'
Желтая карточка
М. Гачинович
Желтая карточка
Д. Аугусто
9'
Желтая карточка
Ж. Састре
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
4-1-1-2-2
33
Атанасиадис
19
Сидибе
21
Вида
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
8
Гачинович
25
Пинеда
39
Амрабат
21
Араухо
22
Шваб
26
Дантас
26
Дантас
22
Шваб
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
16
Йонссон
99
Гарсия
99
Гарсия
16
Йонссон
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ПАОК - АЕК
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+