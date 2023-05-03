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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 03 мая 2023
Панатинаикос
03.05.2023, среда, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 8 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
9'
Д. Мансини
60'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАОК
Замена
С. Паласиос
️️️️
Д. Мансини
87'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
Э. Цокай
86'
Красная карточка
Б. Шенкевельд
84'
82'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
О. Эль-Каддури
81'
Замена
Виейринья
️️️️
Э. Лирацис
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Бернард
74'
72'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
69'
Желтая карточка
А. Живкович
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Шпорар
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Брэндон
Пас отдал
Ф. Соареш
Желтая карточка
Д. Мансини
41'
28'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Мансини
Пас отдал
А. Шпорар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-1-2-2-2
91
Бриноли
4
Шенкевельд
31
Шарлия
27
Коцирас
6
Цокай
22
Гнезда Черин
27
Хуанкар
11
Бернард
7
Мансини
99
Шпорар
7
Иоаннидис
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
37
Насберг
2
Лирацис
55
Соареш
26
Дантас
14
Живкович
7
Эль-Каддури
22
Соареш
45
Константелиас
7
Оливейра
6
Цокай
32
Магнуссон
32
Магнуссон
6
Цокай
99
Шпорар
21
Перес
21
Перес
99
Шпорар
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
11
Бернард
7
Мансини
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Мансини
2
Лирацис
20
Виейринья
20
Виейринья
2
Лирацис
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
31
Андре Рикарду
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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