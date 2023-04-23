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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 23 апреля 2023
ПАОК
23.04.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Панатинаикос
85'
Д. Аугусто
38'
Бернард
90+1'
Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панатинаикос
Желтая карточка
Д. Аугусто
90'
+11
90'
+8
Желтая карточка
Х. Магнуссон
90'
+5
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
+3
Желтая карточка
Тайсон
90'
+1
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Иоаннидис
ГОЛ! 1:1!
Д. Аугусто
85'
82'
Желтая карточка
Б. Вербич
81'
Желтая карточка
Бернард
81'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Бернард
81'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Р. Соареш
74'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
73'
70'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
68'
Желтая карточка
Я. Каргас
60'
59'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
59'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
Желтая карточка
Т. Дантас
54'
46'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Замена
Виейринья
️️️️
Э. Лирацис
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Санчес
38'
ГОЛ! 0:1!
Бернард
Пас отдал
А. Шпорар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
4
Каргас
2
Лирацис
8
Аугусто
26
Дантас
14
Живкович
45
Константелиас
11
Тайсон
7
Оливейра
3-4-2-1
91
Бриноли
28
Санчес
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
21
Перес
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
11
Бернард
99
Шпорар
2
Лирацис
20
Виейринья
20
Виейринья
2
Лирацис
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
55
Соареш
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
55
Соареш
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
22
Гнезда Черин
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
22
Гнезда Черин
11
Бернард
7
Вербич
7
Вербич
11
Бернард
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
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