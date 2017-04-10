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Борха Вигуэра
Статистика
Борха Вигуэра - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1987 (39), Логроньо
#25 | Нападающий
184 см | 80 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
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Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
16
1
0
2
0
Атлетик
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
10.04.2017
Спортинг
59' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
1' - 63'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
07.01.2017
Спортинг
60' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1 : 3
17.12.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
11.12.2016
Спортинг
67' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
79' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
26.11.2016
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
1' - 90'
13'
45'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 1
29.10.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
74' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
1 : 2
16.10.2016
Валенсия
64' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
01.10.2016
Спортинг
57' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 5
24.09.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
1' - 75'
67'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
5 : 0
17.09.2016
Спортинг
46' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
77' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
2 : 1
21.08.2016
Атлетик
64' - 90'
86'
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