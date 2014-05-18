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Хоан Ориоль
Статистика
Хоан Ориоль - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 1986 (39)
#3 | Защитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 71'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
86' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3 : 1
31.10.2013
Райо Вальекано
1' - 81'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
50' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
83' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 0
23.08.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
1' - 90'
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