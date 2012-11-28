Мауро Боселли - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Боселли
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Боселли
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2013
|77' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|01.01.2013
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|29.12.2012
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.12.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|15.12.2012
|1' -72'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|08.12.2012
|85' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.12.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.11.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|24.11.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Рединг (Рединг)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|10.11.2012
|86' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|20.10.2012
|83' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.09.2012
|62' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.08.2012
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Челси (Лондон)