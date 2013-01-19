Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мауро Боселли - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1985 (41), Буэнос-Айрес
#17 | Нападающий
181 см | 76 кг
Аргентина | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
19.01.2013
Сандерленд
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1 : 1
12.01.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
01.01.2013
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 3
29.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.12.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
15.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
08.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
28.11.2012
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ливерпуль
3 : 0
17.11.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
10.11.2012
Вест Бромвич
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.11.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.10.2012
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
2 : 1
20.10.2012
Уиган Атлетик
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
06.10.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
29.09.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
22.09.2012
Фулхэм
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.09.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
01.09.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Саутгемптон
0 : 2
25.08.2012
Уиган Атлетик
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
19.08.2012
Челси
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
3
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+