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    Мауро Боселли - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мауро
    Фамилия Боселли
    Команда Леон
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 мая 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2013 77' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Сандерленд (Сандерленд)
    12.01.2013 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    01.01.2013 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:4 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    29.12.2012 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.12.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Арсенал (Лондон)
    15.12.2012 1' -72' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    08.12.2012 85' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.12.2012 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    28.11.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    24.11.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Рединг (Рединг)
    17.11.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    10.11.2012 86' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.11.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    27.10.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    20.10.2012 83' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    06.10.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    29.09.2012 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.09.2012 62' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    15.09.2012 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    01.09.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.08.2012 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.08.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Челси (Лондон)
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