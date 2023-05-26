Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руи Фонте - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1990 (36), Лиссабон
#17 | Нападающий
183 см | 75 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фамаликан
18
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
2 : 2
26.05.2023
Фамаликан
69' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Фамаликан
2 : 4
20.05.2023
Порту
68' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Визела
0 : 0
13.05.2023
Фамаликан
68' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
2 : 1
30.04.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
4 : 1
05.02.2023
Фамаликан
88' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Фамаликан
1 : 0
29.01.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Фамаликан
0 : 0
22.01.2023
Риу Аве
81' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 1
15.01.2023
Фамаликан
1' - 74'
52'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
2 : 1
07.01.2023
Визела
67' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
0 : 2
30.12.2022
Фамаликан
69' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Фамаликан
1 : 2
13.11.2022
Спортинг
79' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Арука
4 : 1
10.10.2022
Фамаликан
64' - 90'
70'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
4 : 0
02.10.2022
Боавишта
87' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.09.2022
Фамаликан
1' - 63'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
0 : 1
10.09.2022
Бенфика
74' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
72' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
28.08.2022
Санта-Клара
81' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.08.2022
Фамаликан
62' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Фамаликан
0 : 3
12.08.2022
Брага
75' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
2 : 0
06.08.2022
Фамаликан
1' - 65'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
7
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+