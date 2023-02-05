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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Фамаликан
Брага - Фамаликан: обзор матча 05 февраля 2023
Брага
05.02.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
4 : 1
Завершен
Фамаликан
22'
Э. Михай (АГ)
79'
С. Банза
90+1'
Брума
90+3'
Брума
71'
Л. Санка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Фамаликан
ГОЛ! 4:1!
Брума
Пас отдал
А. Каштру
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Брума
Пас отдал
Пицци
90'
+1
88'
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Родригес
83'
Желтая карточка
И. Родригес
Желтая карточка
П. Оливейра
82'
81'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
Пас отдал
В. Гомес
79'
Замена
А. Джало
️️️️
У. Рачич
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Санка
Пас отдал
Й. Кадис
69'
Замена
Л. Санка
️️️️
З. Юссуф
69'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
И. Хайме
69'
Замена
Пабло
️️️️
А. Добре
Желтая карточка
Ю. Медейрос
60'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Медейрос
59'
Замена
Брума
️️️️
А. Руис
59'
Желтая карточка
А. Мусрати
53'
45'
+1
Желтая карточка
З. Юссуф
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Михай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
77
Брума
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
2
Джо Мендес
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
19
Пабло
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-1-2-3
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
2
Гомес
10
Рачич
73
Мусрати
6
Орта
24
Банза
9
Руис
45
Медейрос
4-1-1-2-2
1
Жуниор
4
Михай
28
Лима
5
Пенетра
5
Риччели
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
29
Добре
7
Родригес
29
Кадис
45
Медейрос
21
Пицци
21
Пицци
45
Медейрос
10
Рачич
25
Джало
25
Джало
10
Рачич
9
Руис
77
Брума
77
Брума
9
Руис
24
Хайме
12
Ассунсао
12
Ассунсао
24
Хайме
28
Юссуф
11
Санка
11
Санка
28
Юссуф
29
Добре
19
Пабло
19
Пабло
29
Добре
7
Родригес
17
Фонте
17
Фонте
7
Родригес
Остались в запасе
Брага
Фамаликан
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
2
Джо Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Брага - Фамаликан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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