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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Фамаликан
Спортинг - Фамаликан: обзор матча 30 апреля 2023
Спортинг
30.04.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фамаликан
18'
Х. Морита
60'
Р. Эшгайю
69'
С. Коатес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Фамаликан
Желтая карточка
Ю. Шермити
90'
+2
85'
Замена
А. Добре
️️️️
Г. Са
Замена
А. Гомес
️️️️
Тринкау
83'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
83'
78'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
73'
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Коатес
61'
Желтая карточка
Риччели
ГОЛ! 2:0!
Р. Эшгайю
60'
58'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Пабло
58'
Замена
И. Хайме
️️️️
Денилсон
58'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Лима
Замена
Ю. Шермити
️️️️
П. Гонсалвеш
55'
Замена
М. Рейс
️️️️
У. Дьоманде
55'
46'
Замена
З. Юссуф
️️️️
С. Коломбатто
45'
+3
Желтая карточка
Г. Са
Желтая карточка
М. Угарте
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Х. Морита
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Денилсон
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
20
Давид Тавареш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
4-2-2-2
1
Жуниор
20
Агиррегабирия
5
Риччели
6
Отавио
28
Лима
12
Ассунсао
11
Коломбатто
11
Санка
8
Са
19
Пабло
10
Денилсон
2
Дьоманде
2
Рейс
2
Рейс
2
Дьоманде
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
7
Тринкау
11
Гомес
11
Гомес
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
9
Шермити
9
Шермити
28
Гонсалвеш
28
Лима
74
Моура
74
Моура
28
Лима
11
Коломбатто
28
Юссуф
28
Юссуф
11
Коломбатто
10
Денилсон
24
Хайме
24
Хайме
10
Денилсон
8
Са
29
Добре
29
Добре
8
Са
19
Пабло
29
Кадис
29
Кадис
19
Пабло
Остались в запасе
Спортинг
Фамаликан
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Спортинг - Фамаликан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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0 : 2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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- : -
30.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
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Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
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Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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