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    Александр Лобков - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лобков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Динамо" Москва
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 20 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    05.05.2014 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    30.04.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 4:0 Ангушт (Назрань)
    20.04.2014 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Химик (Дзержинск)
    42'
    09.04.2014 69' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Химик (Дзержинск)
    04.04.2014 1' -79' Химик (Дзержинск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    30.03.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Химик (Дзержинск)
    23.03.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    16.03.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    10.03.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Химик (Дзержинск)
    23.11.2013 1' -90' Арсенал (Тула) 1:0 Химик (Дзержинск)
    17.11.2013 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:3 Торпедо (Москва)
    10.11.2013 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Химик (Дзержинск)
    04.11.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Салют (Белгород)
    27.10.2013 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Химик (Дзержинск)
    33'
    23.10.2013 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:1 Балтика (Калининград)
    13.10.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    54'
    07.10.2013 Был в запасе Ангушт (Назрань) 2:1 Химик (Дзержинск)
    01.10.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:2 Уфа (Уфа)
    22.09.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 3:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    16.09.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:0 Химик (Дзержинск)
    10.09.2013 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    05.09.2013 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    28.08.2013 88' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Енисей (Красноярск)
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