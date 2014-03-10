|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|20
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|05.05.2014
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|30.04.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|4:0
|Ангушт (Назрань)
|20.04.2014
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|42'
|09.04.2014
|69' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|04.04.2014
|1' -79'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|30.03.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|23.03.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|16.03.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|10.03.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|23.11.2013
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|17.11.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|10.11.2013
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|04.11.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|27.10.2013
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|33'
|23.10.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|13.10.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|54'
|07.10.2013
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|01.10.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Уфа (Уфа)
|22.09.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|16.09.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:0
|Химик (Дзержинск)
|10.09.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|05.09.2013
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2013
|88' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)