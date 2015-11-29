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    Игорь Худобяк - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Орестович
    Фамилия Худобяк
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 84
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 13 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -46' Говерла (Ужгород) 1:4 Волынь (Луцк)
    07.05.2016 1' -76' Александрия (Александрия) 2:0 Говерла (Ужгород)
    56'
    23.04.2016 1' -90' Карпаты (Львов) 3:0 Говерла (Ужгород)
    63'
    16.04.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Динамо (Киев)
    74'
    09.04.2016 1' -67' Черноморец (Одесса) 1:0 Говерла (Ужгород)
    03.04.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Олимпик (Донецк)
    19.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 1' -86' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    53'
    05.12.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Александрия (Александрия)
    29.11.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:6 Шахтер (Донецк)
    21.11.2015 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Говерла (Ужгород)
    08.11.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:0 Говерла (Ужгород)
    01.11.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    04.10.2015 46' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Карпаты (Львов)
    78'
    26.09.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    20.09.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    12.09.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    29.08.2015 84' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Сталь (Каменское)
    16.08.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:2 Говерла (Ужгород)
    08.08.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    01.08.2015 80' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Говерла (Ужгород)
    25.07.2015 1' -32' Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    19.07.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Днепр (Днепр)
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