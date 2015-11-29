Игорь Худобяк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Орестович
|Фамилия
|Худобяк
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Орестович
|Фамилия
|Худобяк
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|13
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -46'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|07.05.2016
|1' -76'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|56'
|23.04.2016
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|63'
|16.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|74'
|09.04.2016
|1' -67'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|1' -86'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|53'
|05.12.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2015
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|78'
|26.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2015
|84' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|01.08.2015
|80' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.07.2015
|1' -32'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|19.07.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Днепр (Днепр)