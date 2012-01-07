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Эфраин Хуарес
Статистика
Эфраин Хуарес - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1988 (38)
#6 | Защитник
176 см | 70 кг
Мексика
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
15
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
17.12.2011
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0 : 1
28.11.2011
Севилья
1' - 77'
64'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
19.11.2011
Сарагоса
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
2 : 2
06.11.2011
Спортинг
1' - 58'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 1
30.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
0 : 1
26.10.2011
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3 : 0
23.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
51'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
2 : 0
16.10.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2 : 2
01.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
0 : 0
25.09.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4 : 3
22.09.2011
Сарагоса
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2 : 1
18.09.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.09.2011
Сарагоса
1' - 90'
19'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
0 : 6
28.08.2011
Реал
1' - 90'
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