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Илья Кутепов
Новости
Илья Кутепов - новости
Завершил карьеру
29 июля 1993 (33), Ставрополь
#2 | Защитник
192 см
Россия
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Публикации
Экс-защитник «Спартака» Кутепов стал главным тренером
8 июля
5
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
23 мая
8
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
15 апреля
6
Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой
15 апреля
30
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
15 апреля
11
Кутепов ответил, завершил ли он карьеру
15 апреля
4
Кутепов охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
2025.12.31 00:40
2
Кутепов назвал Глушакова более легендарным, чем Мостовой
2025.10.14 13:07
9
Кутепов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне
2025.10.12 23:27
Кутепов отказался рассказывать истории о чемпионском «Спартаке»: «Пока нельзя – может, лет через 10»
2025.10.12 11:54
3
Видео
Фигурист Плющенко обыграл участника ЧМ-2018 в прощальном матче Глушакова
2025.10.11 18:44
1
Фото
Экс-защитник «Спартака» и сборной России Кутепов перешел в медиаклуб
2025.07.13 12:27
1
Фото
Четвертьфиналист ЧМ-2018 покинул «Велес» из Второй лиги
2025.04.29 18:41
Кутепов ответил, доволен ли карьерой
2025.02.22 18:37
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
2025.02.22 15:48
5
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
2025.02.21 18:51
3
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
2025.01.30 11:51
7
Экс-защитник «Спартака» готов перейти в «Зенит»: «Многие адекватные люди поймут»
2025.01.29 16:00
10
Фото
Мангаш будет играть в «Спартаке» под номером Эменике и Кутепова
2024.09.10 20:10
1
Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться
2023.10.27 22:37
1
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
2023.10.22 14:39
2
Быстров – о Кутепове: «Куда приходит, команда не может выиграть»
2023.09.14 13:12
Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги
2023.09.07 11:41
2
В клубе Второй лиги подтвердили переход Кутепова
2023.09.06 15:40
2
30-летний Кутепов нашел новый клуб
2023.09.06 15:20
1
Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке»
2023.09.02 16:03
3
Экс-спартаковец Кутепов заявил о готовности перейти в ЦСКА
2023.08.02 17:10
8
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
«Торпедо» объявило об уходе Кутепова
2023.06.06 10:52
3
Кутепов покинет «Торпедо» летом – им интересуются в Израиле
2023.05.27 19:45
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
1
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
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Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
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«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
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