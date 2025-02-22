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Кутепов ответил, доволен ли карьерой

Защитник «Велеса» Илья Кутепов оценил карьеру.

– Жалеете о чем-нибудь в своей карьере?

– Нет. Оглядываясь назад и смотря на то, как прошла моя карьера, я всем доволен. Не хочу говорить, что я выжал из себя максимум. Просто скажу, что отлично провел карьеру. Мне нравится то, чем я занимаюсь.

– Не грустили от того, что не уехали в Европу? Все-таки у вас были варианты в Италии, Турции.

– Честно – нет. Человек часто сомневается: «Могло быть лучше». Но я себя приучил к тому, что с такой же долей вероятности могло быть и хуже. Мы всегда почему-то думаем, что ты достиг чего-то, а мог еще лучше. Да, мог, но мог и этого не получить и не оказаться здесь никогда. Когда начинаешь так мыслить, то понимаешь: у меня все здорово и замечательно. А может быть, все еще впереди!

  • Кутепов был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.
  • 31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.
  • «Велес» выступает во Второй лиге.

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Источник: «РБ Спорт»

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