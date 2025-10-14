Введите ваш ник на сайте
Кутепов назвал Глушакова более легендарным, чем Мостовой

Сегодня, 13:07
9

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов сравнил Дениса Глушакова и Александра Мостового.

– Глушаков был капитаном «Спартака». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба.

Денис Глушаков легендарнее «Царя»?

– А «Царь» у нас кто? Александр Мостовой? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.

– По количеству проведенных матчей.

– Не могу сказать, ведь с Мостовым я не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса.

  • Глушаков стал чемпионом в составе «Спартака» в 2017 году.
  • Мостовой дважды выигрывал чемпионат России с красно-белыми.

Еще по теме:
Глушаков охарактеризовал Батракова
38-летний Глушаков опубликовал прощальное письмо 3
Титов отреагировал на уход Глушакова из футбола
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Кутепов Илья Мостовой Александр
Комментарии (9)
subbotaspartak
1760436567
Басня Крылова
Ответить
VVM1964
1760436607
Абонемент в баню на год бесплатно заработал !))...
Ответить
OldenVad
1760437418
Ждем ответочку )))
Ответить
bset
1760438576
Оба среднячок по сравнению с Сапоговым
Ответить
ScarlettOgusania
1760439225
ждём-с комментария "царя" кто на самом деле "легендарнее", Кутепов и Глушаков...)
Ответить
Цугундeр
1760439755
ЗМС похвалил МС.) Свела их общая и горькая обида.)
Ответить
...уефан
1760441989
...чё за базар?! На кого базлаем, под кого копаем?)...
Ответить
алдан2014
1760444421
Сравнил тот кто задавал вопрос. А не Кутепов. Он наоборот сказал,что ему трудно их сравнивать. Заголовки - провокации
Ответить
Mirak92
1760444903
В своем хлеву и порося авторитет
Ответить
