Кутепов назвал Глушакова более легендарным, чем Мостовой

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов сравнил Дениса Глушакова и Александра Мостового.

– Глушаков был капитаном «Спартака». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба.

– Денис Глушаков легендарнее «Царя»?

– А «Царь» у нас кто? Александр Мостовой? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.

– По количеству проведенных матчей.

– Не могу сказать, ведь с Мостовым я не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса.