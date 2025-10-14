Кутепов назвал Глушакова более легендарным, чем Мостовой

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов сравнил Дениса Глушакова и Александра Мостового.
– Глушаков был капитаном «Спартака». С ним команда стала чемпионом. Он занимает почетное место в истории красно-белого клуба.
– Денис Глушаков легендарнее «Царя»?
– А «Царь» у нас кто? Александр Мостовой? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.
– По количеству проведенных матчей.
– Не могу сказать, ведь с Мостовым я не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса.
- Глушаков стал чемпионом в составе «Спартака» в 2017 году.
- Мостовой дважды выигрывал чемпионат России с красно-белыми.
Источник: «РБ Спорт»