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    Экс-спартаковец Кутепов заявил о готовности перейти в ЦСКА

    Защитник Илья Кутепов заявил, что готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое.

    «Как отнесусь, если позовет ЦСКА? Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более – моим последним местом работы было московское «Торпедо». Если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход – у меня была команда после ухода из «Спартака».

    Я открыт для предложений. Что, если бы был прямой переход? Это тяжело сказать», – сказал Кутепов.

    • Кутепов в июне ушел из «Торпедо».
    • Рыночная стоимость Кутепова – 600 тысяч евро.
    • В апреле его отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.08.2023 17:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12387

      BRO_football 2 августа, 21:54

      Нет, спасибо. Эту дырку оставьте себе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102262

      zigbert 2 августа, 21:51

      Так прямо его и ждут в ЦСКА. Вообще из Ильи мог получится хороший защитник но в последнее время он растерял все свои лучшие качества. Возможно еще и травмы повлияли на это.

      1
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 2 августа, 18:54

      Если уж в Торпедо не пригодился, то остался только ЦСКА или Реал...

      3
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      ...
      Рейтинг: +189

      То ли ещё будет > Алексей З 2 августа, 18:59

      Только Балтика, и никто другой, потому что там Игнашевич.

      0
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      Рейтинг: +181

      Gwynbleidd > То ли ещё будет 2 августа, 22:12

      Да что-то и Балтика его не зовёт, видать Игнашевич в одного на ЧМ пахал...

      0
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 2 августа, 18:02

      только если мячи и фишки после тренировки собирать

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      Рейтинг: +14879

      playsh > odessakmv 2 августа, 20:59

      Это Вы зря - жалование за полировку скамейки - от 500.000 до 1.500.000 ляма,поди плохо.Потому и прыгает из команды в команду.

      1
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 2 августа, 17:47

      Игнашевича ему в пару.

      0
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 2 августа, 17:23

      А в торпедо, что совсем деньжат маловато?

      1
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 2 августа, 17:23

      Неё ему только максимум первой лиги играть.

      0
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      Рейтинг: +1824

      Таврида 2 августа, 17:18

      После ЧМ стал ленивым, медленным и неадекватным, проиграл конкуренцию даже в Торпедо, куда ему, болезному, в ЦСКА.

      3
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