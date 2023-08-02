Экс-спартаковец Кутепов заявил о готовности перейти в ЦСКА

Защитник Илья Кутепов заявил, что готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое.

«Как отнесусь, если позовет ЦСКА? Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более – моим последним местом работы было московское «Торпедо». Если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход – у меня была команда после ухода из «Спартака».

Я открыт для предложений. Что, если бы был прямой переход? Это тяжело сказать», – сказал Кутепов.