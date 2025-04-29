Введите ваш ник на сайте
Илья Кутепов - трансферы

Завершил карьеру
29 июля 1993 (32), Ставрополь
#2 | Защитник
192 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.04.25 / 13.07.25
Велес
Без клуба
Свободный агент
06.09.23 / 29.04.25
Торпедо
Велес
Свободный агент
01.07.22 / 06.09.23
Спартак
Торпедо
Свободный агент
01.01.16 / 01.07.22
Спартак-2
Спартак
?
01.07.13 / 01.01.16
Спартак-2
Спартак-2
?
