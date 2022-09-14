Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Илья Кутепов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Олегович
    Фамилия Кутепов
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июля 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Вес 79
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 72' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    18'
    26.02.2023 1' - 61' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    17'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -61' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    17'
    26.11.2022 72' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 86' -90' Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    28.09.2022 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
    • Читайте нас: 
    11