Илья Кутепов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кутепов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кутепов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 72'
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|18'
|26.02.2023
|1' - 61'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -61'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|17'
|26.11.2022
|72' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|86' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|28.09.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)