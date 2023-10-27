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    • Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться

    Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться

    Бывший защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал об уходе из клуба. Также он подтвердил, что экс-тренер команды Пеп Клотет запрещал улыбки на тренировках.

    «У каждого своя причина ухода, как нам объясняли. Мне сказали, что мой контракт заканчивается летом. Я ответил: «Если команда останется в РПЛ, контракт не закончится». Но, видимо, тренер все уже знал. Он сказал: «Не вижу смысла дальше сотрудничать». Это было еще перед тренировкой, он меня вызвал, озвучил все это. Я ответил: «Окей, тренер». Не стал поднимать шум. В тот же день нам с Равилем Нетфуллиным сказали, что мы не работаем с командой. Но мы должны были приехать на тренировку, так как нам не дали никаких освобождающих документов: если бы я не вышел на занятие, это считалось бы пропуском».

    Мы подошли к полю, я позвонил Ярославу Олеговичу Савину, президенту. Предложил ему обсудить эту ситуацию. У ребят началась тренировка, мы стоим и разговариваем с Савиным. Проходит пять минут, к нам присоединяется Юра Журавлев. Мы не понимаем – спрашиваем, что произошло. Юра отвечает: «Выгнал меня. Говорит, что я улыбаюсь», – рассказал Кутепов.

    • Клотета уволили несколько недель назад.
    • Его сменил Артем Горлов.
    • Кутепов сейчас в «Велесе» из Второй лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2023 22:37
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