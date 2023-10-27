Кутепов подтвердил, что Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться

Бывший защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал об уходе из клуба. Также он подтвердил, что экс-тренер команды Пеп Клотет запрещал улыбки на тренировках.

«У каждого своя причина ухода, как нам объясняли. Мне сказали, что мой контракт заканчивается летом. Я ответил: «Если команда останется в РПЛ, контракт не закончится». Но, видимо, тренер все уже знал. Он сказал: «Не вижу смысла дальше сотрудничать». Это было еще перед тренировкой, он меня вызвал, озвучил все это. Я ответил: «Окей, тренер». Не стал поднимать шум. В тот же день нам с Равилем Нетфуллиным сказали, что мы не работаем с командой. Но мы должны были приехать на тренировку, так как нам не дали никаких освобождающих документов: если бы я не вышел на занятие, это считалось бы пропуском».

Мы подошли к полю, я позвонил Ярославу Олеговичу Савину, президенту. Предложил ему обсудить эту ситуацию. У ребят началась тренировка, мы стоим и разговариваем с Савиным. Проходит пять минут, к нам присоединяется Юра Журавлев. Мы не понимаем – спрашиваем, что произошло. Юра отвечает: «Выгнал меня. Говорит, что я улыбаюсь», – рассказал Кутепов.