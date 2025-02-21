Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос о самом негативном моменте в карьере.

Сейчас центральный защитник выступает за «Велес» из Второй лиги.

Он был в «Спартаке» с 2012 по 2022 год.

31-летний Кутепов – участник ЧМ-2018.

«Наверное, тот период, когда я долго был без игровой практики. Это было в «Спартаке», я много не играл, а попытки уйти в аренду не увенчались успехом, меня не отпускали.

Мне просто говорили: «Извини, но мы хотим, чтобы ты был здесь». Ты рвешься играть, но тебе не дают. Это был один из самых негативных периодов.

Это было время перед тем, как я ушел из команды. Мне говорили, что терять футболиста, который может выходить на замену без потери качества, очень странно.

Поэтому меня не отпускали. С одной стороны, их можно понять. С другой – ни за что не понимаю. Я так не хотел», – сказал Кутепов.