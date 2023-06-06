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    «Торпедо» объявило об уходе Кутепова

    Защитник Илья Кутепов покинул «Торпедо».

    «Илья Кутепов покидает чeрно-белых в связи с истечением срока действия контракта.

    Благодарим Илью за время, проведeнное в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» – говорится в заявлении клуба.

    • Экс-спартаковцем интересуются в Израиле.
    • Рыночная стоимость Кутепова – 600 тысяч евро.
    • В апреле его отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    06.06.2023 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101653

      zigbert 6 часов назад

      А ведь совсем неплохо он начинал в Спартаке. Мог играть в пас, мог перехватить острые передачи соперника но чисто в обороне ориентировался плохо. Может быть еще и постоянные травмы не дали Илье полностью раскрыться.

      0
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      Рейтинг: +865

      k611 15 часов назад

      Вообще странное впечатление от игрока. Так прилично сыграть на домашнем ЧМ и снова уйти в тень и вернуться к прежним ошибкам в обороне...

      1
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Мне кажется не Торпедо Кутепова, а Кутепов должен благодарить Торпедо "за время проведённое" в клубе: отдохнул, получил незарабатывая нехило.

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