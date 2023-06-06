«Торпедо» объявило об уходе Кутепова

Защитник Илья Кутепов покинул «Торпедо».

«Илья Кутепов покидает чeрно-белых в связи с истечением срока действия контракта.

Благодарим Илью за время, проведeнное в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» – говорится в заявлении клуба.