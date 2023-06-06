«Торпедо» объявило об уходе Кутепова

А ведь совсем неплохо он начинал в Спартаке. Мог играть в пас, мог перехватить острые передачи соперника но чисто в обороне ориентировался плохо. Может быть еще и постоянные травмы не дали Илье полностью раскрыться.
Защитник Илья Кутепов покинул «Торпедо».
«Илья Кутепов покидает чeрно-белых в связи с истечением срока действия контракта.
Благодарим Илью за время, проведeнное в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» – говорится в заявлении клуба.
- Экс-спартаковцем интересуются в Израиле.
- Рыночная стоимость Кутепова – 600 тысяч евро.
- В апреле его отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».