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Руслан Газзаев
Статистика
Руслан Газзаев - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1991 (35)
#10 | Полузащитник
185 см | 71 кг
Россия
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
16
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 2
04.03.2018
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
18.11.2017
Крылья Советов
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
1' - 69'
36'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 0
08.11.2017
Волгарь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
04.11.2017
Волгарь
80' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1 : 2
14.10.2017
Енисей
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2 : 1
07.10.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 3
30.09.2017
Спартак-2
1' - 54'
44'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3 : 1
24.09.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
2 : 0
16.09.2017
Оренбург
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 1
10.09.2017
Волгарь
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
06.09.2017
Тюмень
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
0 : 1
27.08.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 1
19.08.2017
Авангард
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Химки
0 : 1
13.08.2017
Волгарь
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
2 : 1
09.08.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
05.08.2017
Волгарь
1' - 46'
34'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
30.07.2017
Нижний Новгород
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2 : 0
26.07.2017
Луч
Был в запасе
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