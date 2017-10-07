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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 07 октября 2017
Балтика
07.10.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
45'
С. Себай
71'
Д. Скопинцев
72'
А. Бабырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волгарь
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
90'
+2
Желтая карточка
А. Джалилов
87'
80'
Желтая карточка
И. Машуков
78'
Желтая карточка
А. Сутормин
Замена
П. Степанец
️️️️
Д. Шевчук
76'
75'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
О. Шалаев
73'
Желтая карточка
И. Калинин
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Бабырь
ГОЛ! 2:0!
Д. Скопинцев
71'
65'
Замена
И. Машуков
️️️️
П. Соломатин
62'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Т. Букия
Вторая желтая
С. Себай
59'
Желтая карточка
Д. Шевчук
49'
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
45'
+2
Желтая карточка
А. Бердников
Желтая карточка
С. Себай
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Себай
45'
33'
Желтая карточка
А. Дышеков
27'
Желтая карточка
К. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-3-1-2
1
Помазан
7
Скопинцев
3
Джалилов
55
Крючков
43
Логашов
93
Каленкович
6
Свежов
92
Чуперка
10
Джалилов
15
Себай
33
Шевчук
3-4-1-1-1
24
Терновский
21
Бердников
80
Климов
15
Плиев
11
Сутормин
33
Дышеков
18
Шалаев
13
Калинин
10
Букия
11
Болонин
31
Соломатин
33
Шевчук
4
Степанец
4
Степанец
33
Шевчук
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
18
Шалаев
99
Акбашев
99
Акбашев
18
Шалаев
10
Букия
10
Бабырь
10
Бабырь
10
Букия
31
Соломатин
14
Машуков
14
Машуков
31
Соломатин
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Волгарь
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Балтика
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