Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Волгарь
Крылья Советов - Волгарь: обзор матча 05 августа 2017
Крылья Советов
05.08.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
41'
Д. Ятченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волгарь
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Гаджибеков
90'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Ткачук
86'
Желтая карточка
Д. Ятченко
85'
77'
Замена
В. Бабаев
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Алиев
76'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Самодин
71'
67'
Замена
М. Жабкин
️️️️
И. Машуков
Желтая карточка
О. Ланин
66'
63'
Желтая карточка
О. Шалаев
59'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Т. Букия
46'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Р. Газзаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ятченко
41'
40'
Желтая карточка
А. Степанов
34'
Желтая карточка
Р. Газзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4-2-2-1-1
14
Конюхов
33
Ятченко
24
Гоцук
0
Таранов
3
Гаджибеков
64
Ланин
44
Башкиров
4
Кленкин
10
Алиев
31
Ткачук
22
Самодин
3-3-2-1-1
71
Бучнев
91
Степанов
30
Таказов
15
Плиев
70
Кабутов
18
Шалаев
13
Калинин
10
Букия
10
Газзаев
11
Болонин
14
Машуков
3
Гаджибеков
5
Зинков
5
Зинков
3
Гаджибеков
10
Алиев
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Алиев
31
Ткачук
13
Георгиевский
13
Георгиевский
31
Ткачук
22
Самодин
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Самодин
14
Машуков
99
Жабкин
99
Жабкин
14
Машуков
18
Шалаев
11
Бабаев
11
Бабаев
18
Шалаев
10
Букия
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Букия
10
Газзаев
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Газзаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Волгарь
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Волгарь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов
Волгарь
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+