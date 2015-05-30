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Карен Акопян
Статистика
Карен Акопян - статистика
Завершил карьеру
18 января 1992 (34)
#19 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
30.05.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2 : 1
24.05.2015
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0 : 5
16.05.2015
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
2 : 0
10.05.2015
Луч
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 0
03.05.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
2 : 1
19.04.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Анжи
2 : 0
29.03.2015
Луч
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 2
22.03.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1 : 1
14.03.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
19.10.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2 : 1
29.09.2014
Луч
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 1
19.07.2014
Сокол
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