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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Николай Калинский
Новости
€ 400 тыс
Николай Калинский - новости
Нижний Новгород
22 сентября 1993 (32)
#78 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
«Пари НН» может расстаться с игроком, проведшим в клубе 6 лет
7 января
1
Роналдо подписался на россиянина из «Пари НН»
2024.11.14 15:23
Фото
Калинский из «Пари НН» станет шурином лучшего теннисиста в мире – сестру Николая называют секс-символом тенниса
2024.10.06 10:03
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
2024.06.23 16:39
9
Видео
«Пари НН» «забил стрелку» московским клубам перед серией домашних матчей
2024.04.19 13:50
6
Фото
«Пари НН» заключил контракт с российским полузащитником до 2027 года
2024.02.22 16:30
Фото
Сестра Калинского вышла в 1/4 финала Australian Open – ее называют секс-символом мирового тенниса
2024.01.22 12:18
4
Пост
10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата
2023.05.30 15:30
4
Фото
Малком, Миранчук и Промес – в сборной 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.08.16 00:52
Фото
Восемь игроков «Зенита» попали в символическую сборную Кубка PARI Премьер
2022.07.08 00:32
5
«Рубин» интересуется полузащитником «Нижнего Новгорода» Калинским
2021.12.14 17:57
Фото
Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.12.06 21:57
6
Фото
Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ
2020.11.16 20:42
«СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова
2018.05.15 12:59
14
Главные новости
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
2
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
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«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
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Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
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В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
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Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
8
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