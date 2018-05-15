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    «СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова

    «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 13 игроками. С некоторыми из них клуб не будет продлевать истекающие по завершении сезона контракты. Остальные вернутся в свои клубы по истечении срока аренды.

    Отметим, что в числе футболистов, покидающих команду, оказался и нападающий Максим Канунников, который присоединился к хабаровчанам лишь 7 марта этого года.

    Список игроков, у которых истекают контракты, выглядит так:

    Вратарь: Александр Акишин.

    Защитники: Неманья Тубич, Георгий Наваловский.

    Полузащитники: Николай Калинский, Алехандро Барбаро, Евгений Баляйкин.

    Нападающие: Руслан Корян, Кирилл Колесниченко, Максим Канунников.

    Футболисты, которые покинут «СКА-Хабаровск» по завершении срока аренды:

    Защитники: Дмитрий Богаев, Максим Карпов.

    Полузащитники: Павел Карасев, Георгий Махатадзе.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    15.05.2018 12:59
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:03

      Целая команда. Довбня почему то остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 мая 2018, 15:31

      Такими темпами вслед за Лучом в ПФЛ улетят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 14:18

      Слишком много факторов против нахождения СКА в РФПЛ... Да и других дальневосточных команд... И это беда, когда жизненно-финансовые условия рулят спортивными принципами справедливого отбора и выдвижения..((

      5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:51

      после вылета частенько у команд случается чистка состава, это скорее всего тот случай.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > OfaZavr 15 мая 2018, 19:55

      Согласен . Но стоит , думаю, отметить и то , что при ВЛЁТЕ, многие клубы , якобы для усиления , приобретают массу такого ХЛАМА , которому почему-то начинают безгранично доверять , забывая о тех , кто выводил в ПЛ. А при вылете избавляются от этого же хлама , который снова появится в составах новых участников ПЛ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > нейтральныйкакникто 15 мая 2018, 20:05

      да, тоже подобное замечал не раз)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 15 мая 2018, 13:21

      Налетай!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 мая 2018, 13:19

      Что-то глаз ни на ком не останавливается, никто не впечатлил.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > DOCTOR PENALTY 15 мая 2018, 20:03

      Оно и понятно , для них футбол это просто заработок, даже ни игра , ни спорт ... , а просто работа вахтовым методом, и причем каждый год новая ВАХТА-КОМАНДА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 мая 2018, 13:08

      Довбню мб кто то купит

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Karpathian 15 мая 2018, 13:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В ЦСКА уходит, а Канунников в Спартак

      -39
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > Shogun 15 мая 2018, 13:18

      зачем Спартаку Канунников???

      0
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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК > red_blue_fury 15 мая 2018, 13:34

      за место промеса сойдет

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Shogun 17 мая 2018, 22:31

      зачем ему банку полировать?((((

      0
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