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  • «СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова

«СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова

15 мая 2018, 12:59
14

«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 13 игроками. С некоторыми из них клуб не будет продлевать истекающие по завершении сезона контракты. Остальные вернутся в свои клубы по истечении срока аренды.

Отметим, что в числе футболистов, покидающих команду, оказался и нападающий Максим Канунников, который присоединился к хабаровчанам лишь 7 марта этого года.

Список игроков, у которых истекают контракты, выглядит так:

Вратарь: Александр Акишин.

Защитники: Неманья Тубич, Георгий Наваловский.

Полузащитники: Николай Калинский, Алехандро Барбаро, Евгений Баляйкин.

Нападающие: Руслан Корян, Кирилл Колесниченко, Максим Канунников.

Футболисты, которые покинут «СКА-Хабаровск» по завершении срока аренды:

Защитники: Дмитрий Богаев, Максим Карпов.

Полузащитники: Павел Карасев, Георгий Махатадзе.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Баляйкин Евгений Наваловский Георгий Канунников Максим Тубич Неманья Калинский Николай Корян Руслан Карасев Павел Богаев Дмитрий Карпов Максим Махатадзе Георгий Акишин Александр Колесниченко Кирилл Барбаро Алехандро
Комментарии (14)
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Karpathian
1526378884
Довбню мб кто то купит
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DOCTOR PENALTY
1526379576
Что-то глаз ни на ком не останавливается, никто не впечатлил.
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Добрый Бобер
1526379666
Налетай!
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OfaZavr
1526381506
после вылета частенько у команд случается чистка состава, это скорее всего тот случай.
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insider_retro
1526383086
Слишком много факторов против нахождения СКА в РФПЛ... Да и других дальневосточных команд... И это беда, когда жизненно-финансовые условия рулят спортивными принципами справедливого отбора и выдвижения..((
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I_R_O_N_M_A_N
1526387507
Такими темпами вслед за Лучом в ПФЛ улетят...
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zigbert
1526410999
Целая команда. Довбня почему то остался.
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