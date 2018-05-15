«СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с 13 игроками, включая Канунникова

«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 13 игроками. С некоторыми из них клуб не будет продлевать истекающие по завершении сезона контракты. Остальные вернутся в свои клубы по истечении срока аренды.

Отметим, что в числе футболистов, покидающих команду, оказался и нападающий Максим Канунников, который присоединился к хабаровчанам лишь 7 марта этого года.

Список игроков, у которых истекают контракты, выглядит так:

Вратарь: Александр Акишин.

Защитники: Неманья Тубич, Георгий Наваловский.

Полузащитники: Николай Калинский, Алехандро Барбаро, Евгений Баляйкин.

Нападающие: Руслан Корян, Кирилл Колесниченко, Максим Канунников.

Футболисты, которые покинут «СКА-Хабаровск» по завершении срока аренды:

Защитники: Дмитрий Богаев, Максим Карпов.

Полузащитники: Павел Карасев, Георгий Махатадзе.