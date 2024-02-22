«Пари НН» заключил новый контракт с хавбеком Калинским

Полузащитник Николай Калинский подписал новое соглашение с «Пари НН». Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.
«Николай в Нижнем – с 2020 года. Он вместе с нашим клубом вышел из первой лиги в РПЛ. И рядом с ним всегда был его надежный соратник и партнер – Кирилл Гоцук. Именно в Нижнем родилась эта легендарная связка. Недаром болельщики на трибунах говорят: «Калинский подает – Гоцук забивает!» Даже на подписании контракта неразлучные друзья были вместе!
Николай Калинский провел за «Пари НН» 110 матчей, забив 21 мяч. За время, проведенное в команде, мастер «стандартов» стал настоящим любимцем нижегородских болельщиков», – говорится в сообщении клуба.
«Пари НН» находится на сборе в ОАЭ.
- В этом сезоне 30-летний футболист провел за нижегородцев 20 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- В прошлом Калинский выступал за «Томь», «СКА-Хабаровск», «Калугу» и молодежный состав «Локомотива», играл за юношеские сборные России.