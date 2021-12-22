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Хён-Джун Сук
Статистика
Хён-Джун Сук - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1991 (35)
#9 | Нападающий
190 см | 80 кг
Южная Корея
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
1 : 1
22.12.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
69' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
04.12.2021
Труа
75' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
2 : 0
01.12.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1 : 0
28.11.2021
Труа
76' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
0 : 1
21.11.2021
Сент-Этьен
69' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
4 : 0
05.11.2021
Труа
63' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
31.10.2021
Ренн
71' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
1 : 2
24.10.2021
Труа
89' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
1 : 0
17.10.2021
Ницца
78' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
03.10.2021
Труа
77' - 90'
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