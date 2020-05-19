Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зайнадине - статистика

Завершил карьеру
24 июня 1988 (38)
#5 | Защитник
Мозамбик
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
13.05.2023
Маритиму
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Маритиму
2 : 2
07.05.2023
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
1 : 2
29.04.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 2
22.04.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
1 : 0
08.04.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
4 : 2
02.04.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
05.03.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Маритиму
3 : 1
25.02.2023
Санта-Клара
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
12.02.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
13.11.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
1' - 56'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
5 : 0
21.08.2022
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Маритиму
1 : 2
15.08.2022
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
5 : 1
06.08.2022
Маритиму
1' - 90'
Главные новости
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
4
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
1
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+