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Дмитрий Кортава
Статистика
Дмитрий Кортава - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1990 (35)
#34 | Нападающий
185 см | 80 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
14
0
0
3
0
Луч
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
86' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
3 : 2
08.04.2017
Нефтехимик
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
26.03.2017
Нефтехимик
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
1 : 0
12.03.2017
Нефтехимик
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
60' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
1' - 52'
45'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2016
Мордовия
64' - 90'
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