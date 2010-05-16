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Мичел
Статистика
Мичел - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1977 (49)
#17 | Нападающий
188 см | 85 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херес
14
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
16.05.2010
Херес
76' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3 : 2
08.05.2010
Сарагоса
66' - 90'
69'
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
3 : 1
04.05.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Херес
2 : 1
01.05.2010
Альмерия
82' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
3 : 1
24.04.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2 : 2
18.04.2010
Расинг
1' - 59'
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0 : 1
10.04.2010
Хетафе
1' - 67'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 2
04.04.2010
Херес
67' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
1' - 73'
36'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
1 : 1
23.03.2010
Херес
82' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2 : 1
20.03.2010
Тенерифе
1' - 60'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2 : 0
14.03.2010
Херес
1' - 58'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2 : 4
07.03.2010
Херес
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2 : 1
20.02.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Херес
0 : 3
13.02.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 2
07.02.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Херес
2 : 1
31.01.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1 : 2
24.01.2010
Осасуна
74' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0 : 0
17.01.2010
Херес
89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Херес
1 : 3
10.01.2010
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Херес
0 : 1
13.09.2009
Атлетик
Был в запасе
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