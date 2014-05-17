Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марио Бермехо
Статистика
Марио Бермехо - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1978 (47)
#9 | Нападающий
180 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
17.05.2014
Сельта
60' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
2 : 0
11.05.2014
Реал
66' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 1
28.04.2014
Вальядолид
68' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2 : 4
20.04.2014
Сельта
67' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 2
12.04.2014
Реал Сосьедад
1' - 61'
53'
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
3 : 0
05.04.2014
Сельта
63' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 0
29.03.2014
Севилья
73' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
3 : 0
26.03.2014
Сельта
64' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 2
21.03.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
0 : 1
15.03.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
0 : 2
16.02.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
0 : 0
11.02.2014
Атлетик
82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 2
31.01.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 0
19.01.2014
Сельта
83' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
11.01.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
83' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3 : 0
17.12.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3 : 1
30.11.2013
Альмерия
Был в запасе
Главные новости
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
3
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
15
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+