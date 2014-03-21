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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 21 марта 2014
Сельта
21.03.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Малага
24'
И. Камачо
32'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
90'
+3
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
М. Крон-Дели
86'
86'
Замена
Велигтон
️️️️
С. Дардер
Замена
С. Мина
️️️️
А. Фернандес
78'
69'
Желтая карточка
С. Дардер
66'
Красная карточка
Дуда
64'
Замена
Хуанми
️️️️
Саму
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Ф. Орельяна
64'
62'
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Б. Оубинья
46'
40'
Желтая карточка
Дуда
36'
Желтая карточка
М. Ангелери
32'
ГОЛ! 0:2!
И. Камачо
Пас отдал
Дуда
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Родригес
17
Кастро
4
Костас
3
Фонтас
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
4-3-1-2
13
Кабальеро
20
Санчес
2
Ангелери
4
Феррейра
19
Элизеу
14
Саму
4
Камачо
10
Дардер
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
14
Орельяна
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Орельяна
17
Фернандес
77
Мина
77
Мина
17
Фернандес
10
Дардер
3
Велигтон
3
Велигтон
10
Дардер
39
Амрабат
20
Портильо
20
Портильо
39
Амрабат
14
Саму
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Саму
Остались в запасе
Сельта
Малага
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сельта - Малага
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
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