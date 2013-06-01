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Рубен Гонсалес
Статистика
Рубен Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
29 января 1982 (44), Сантьяго-де-Компостела
#3 | Защитник
187 см | 82 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
16
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
01.06.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
26.05.2013
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 0
18.05.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 0
11.05.2013
Хетафе
1' - 65'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 0
13.04.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
1' - 86'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 3
31.03.2013
Осасуна
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 1
09.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 0
17.02.2013
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 0
02.02.2013
Сельта
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
5 : 1
27.01.2013
Осасуна
68' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 0
12.01.2013
Реал
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
06.01.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
1 : 2
22.12.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 1
15.12.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 1
04.11.2012
Вальядолид
1' - 76'
17'
76'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3 : 1
28.10.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
0 : 0
21.10.2012
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 0
07.10.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
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