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Хабьер Кастильо
Статистика
Хабьер Кастильо - статистика
Завершил карьеру
29 марта 1986 (40)
#19 | Защитник
184 см | 77 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 2
01.06.2013
Атлетик
63' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
26.05.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2013
Атлетик
72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
03.05.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 3
14.04.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 0
10.03.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 1
02.03.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 0
16.02.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 4
10.02.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 2
23.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
01.12.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
18.11.2012
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
11.11.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 2
04.11.2012
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 2
28.10.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 0
07.10.2012
Осасуна
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
29.09.2012
Атлетик
1' - 66'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 0
23.09.2012
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
3 : 3
16.09.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
02.09.2012
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
4 : 0
27.08.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
3 : 5
19.08.2012
Бетис
Был в запасе
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