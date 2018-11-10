Джордан Спенс - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Спенс
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Спенс
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|16
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|49'
|22.12.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|90'
|15.12.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|08.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|78'
|23.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.11.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|86'
|03.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.10.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.10.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|18.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.08.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.08.2018
|1' -37'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)