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    Джордан Спенс - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Джордан
    Фамилия Спенс
    Команда Милтон Кинс Донс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    49'
    22.12.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    90'
    15.12.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    08.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    78'
    23.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.11.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    86'
    03.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Престон (Престон)
    27.10.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    24.10.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.10.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.09.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    18.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    15.09.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    25.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.08.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.08.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 1' -37' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
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