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    Лоран Косиельни - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Лоран
    Фамилия Косиельни
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 10 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    22.12.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 2:3 Лилль (Лилль)
    12.12.2021 1' -90' Труа (Труа) 1:2 Бордо (Бордо)
    06.11.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 2:3 ПСЖ (Париж)
    31.10.2021 1' -46' Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    24.10.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    85'
    28.08.2021 1' -90' Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    41'
    22.08.2021 1' -81' Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    15.08.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Бордо (Бордо)
    51'
    08.08.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
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