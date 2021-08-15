Лоран Косиельни - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Косиельни
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Косиельни
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|10
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|22.12.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|12.12.2021
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|06.11.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:3
|ПСЖ (Париж)
|31.10.2021
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|24.10.2021
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|85'
|28.08.2021
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|41'
|22.08.2021
|1' -81'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|15.08.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|51'
|08.08.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)