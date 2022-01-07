Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010