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Лоран Косиельни
Статистика
Лоран Косиельни - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1985 (41)
#6 | Защитник
186 см | 81 кг
Франция | Польша
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Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
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Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
10
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
0 : 1
07.01.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 3
22.12.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 3
06.11.2021
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3 : 2
31.10.2021
Реймс
1' - 46'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
17.10.2021
Нант
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4 : 0
28.08.2021
Бордо
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 1
22.08.2021
Анжер
1' - 81'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
15.08.2021
Бордо
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
1' - 90'
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