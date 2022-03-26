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Лоран Косиельни
Новости
Лоран Косиельни - новости
Завершил карьеру
10 сентября 1985 (41)
#6 | Защитник
186 см | 81 кг
Франция | Польша
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Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Арсенала» Косиельни завершил карьеру
2022.03.26 15:57
1
Косиельни – об уходе из «Арсенала»: «Перешeл на уровень ниже, но стал получать больше удовольствия от игры»
2019.10.05 12:25
1
Видео
Экс-форвард «Арсенала» Райт – Косиельни: «Тебе должно быть стыдно»
2019.08.07 11:31
8
Видео
Косиельни – игрок «Бордо»
2019.08.06 17:26
3
The Telegraph: Косиельни перейдет в «Бордо» за 5 миллионов
2019.08.06 11:07
Sky Sports: «Ренн» хочет подписать Косиельни как свободного агента. «Арсенал» не соглашается на это
2019.07.31 19:29
Эмери – о Косиельни: «Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала»
2019.07.24 10:14
1
RMC: Косиельни согласовал контракт с «Ренном»
2019.07.21 20:20
Жиру: «Косиельни всегда подает пример. Не понимаю, как все дошло до этой точки»
2019.07.18 01:41
Эмери: «У Косиельни еще один год контракта, он мне нужен»
2019.07.16 11:51
ESPN: Косиельни не поехал на сбор с «Арсеналом» из-за того, что клуб не предложил ему новый контракт
2019.07.14 20:16
1
«Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями»
2019.07.11 14:26
Косиельни может продолжить карьеру в «Боруссии» Д
2019.06.13 17:58
2
Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»
2019.05.22 08:33
10
Защитник «Арсенала» Сократис выбыл на месяц из-за травмы. Косиельни избежал перелома
2019.01.27 19:11
Косиельни забил за «Арсенал» во всех своих девяти сезонах АПЛ. Показатель лучше только у Бергкампа, Уолкотта и Рэмзи
2019.01.20 06:58
Озил, Бельерин, Мустафи, Монреаль и Косиельни вернулись в общую группу «Арсенала»
2019.01.10 11:38
1
Косиельни вышел в старте «Арсенала» впервые с апреля
2018.12.13 23:55
Косиельни вернулся на поле спустя семь месяцев восстановления от травмы ахилла
2018.11.27 10:52
1
Эмери сообщил Косиельни, что он может покинуть «Арсенал». На защитника претендует «Астон Вилла»
2018.10.31 17:59
1
Косиельни завершил карьеру в сборной Франции
2018.10.14 21:33
3
Эмери: «Пока трудно понять, когда Косиельни вернется на поле»
2018.08.24 10:17
Косиельни – капитан «Арсенала» в новом сезоне
2018.08.11 10:34
1
Президент Франции Макрон лично пригласил на финал ЧМ-2018 Пайета и Косиельни
2018.07.13 19:13
3
Косиельни – о травме: «Через пять месяцев рассчитываю приступить к работе с мячом»
2018.05.24 11:32
1
Косиельни вернется на поле не ранее ноября
2018.05.08 13:14
Дешам подтвердил, что Косиельни пропустит чемпионат мира
2018.05.05 00:15
7
Косиельни в матче с «Атлетико» покинул поле на носилках. Игрок может пропустить ЧМ-2018
2018.05.03 23:04
3
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
2018.04.13 12:32
10
Косиельни: «Игра «Арсенала» не соответствовала этой стадии Лиги Европы»
2018.04.13 06:05
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