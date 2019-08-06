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    Экс-форвард «Арсенала» Райт – Косиельни: «Тебе должно быть стыдно»

    Экс-форвард «Арсенала» Ян Райт прокомментировал переход защитника Лорана Косиельни из лондонского клуба в «Бордо».

    «Это задевает. Этот уровень неуважения. Тебе должно быть стыдно, как ты ушел из клуба после девяти лет! Получить, что хотел и при этом насмехаться над бывшей командой», – прокомментировал ситуацию Райт.

    Косиельни поучаствовал в ролике, в котором снимает футболку «Арсенала» ради комплекта формы «Бордо».

    • Косиельни выступал за «Арсенал» с 2010 года.
    • Защитник провел за лондонцев 353 матчей. забил 27 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Твиттер Яна Райта

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +149

      Artemka444 19 минут назад

      потом расскажет почему перешёл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2490

      AtticusFinch 1 час назад

      А в чём тут насмешка?

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