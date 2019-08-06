Экс-форвард «Арсенала» Райт – Косиельни: «Тебе должно быть стыдно»

Экс-форвард «Арсенала» Ян Райт прокомментировал переход защитника Лорана Косиельни из лондонского клуба в «Бордо».

«Это задевает. Этот уровень неуважения. Тебе должно быть стыдно, как ты ушел из клуба после девяти лет! Получить, что хотел и при этом насмехаться над бывшей командой», – прокомментировал ситуацию Райт.

Косиельни поучаствовал в ролике, в котором снимает футболку «Арсенала» ради комплекта формы «Бордо».

Косиельни выступал за «Арсенал» с 2010 года.

Защитник провел за лондонцев 353 матчей. забил 27 голов и сделал пять результативных передач.