Эмери – о Косиельни: «Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с защитником Лораном Косиельни.
Капитан лондонского клуба отказался лететь с партнерами на сборы в США.
«Я просил его поехать с нами на сборы, искал решение их с клубом проблемы, но Лоран отказался лететь с нами и теперь должен искать выход из ситуации самостоятельно Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала». Я продолжу работать с теми игроками, кто хочет быть вместе с командой», – заявил испанский специалист.
- ESPN сообщил, что защитник не поехал с командой на сборы из-за того, что игрок хотел продлить контракт, но не получил предложений от «Арсенала».
- Косиельни выступает за «Арсенал» с 2010 года. Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.
- По данным радиостанции RMC, игрок уже согласовал условия контракта с «Ренном».