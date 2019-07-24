Эмери – о Косиельни: «Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с защитником Лораном Косиельни.

Капитан лондонского клуба отказался лететь с партнерами на сборы в США.

«Я просил его поехать с нами на сборы, искал решение их с клубом проблемы, но Лоран отказался лететь с нами и теперь должен искать выход из ситуации самостоятельно Я уважаю его, но пока он не решит конфликт, будет изолирован от «Арсенала». Я продолжу работать с теми игроками, кто хочет быть вместе с командой», – заявил испанский специалист.