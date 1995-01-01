Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    ESPN: Косиельни не поехал на сбор с «Арсеналом» из-за того, что клуб не предложил ему новый контракт

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни не поехал с командой в США на предсезонный сбор. По информации ESPN, это произошло из-за ситуации с контрактом игрока.

    Соглашение футболиста с клубом действует еще один сезон. Косиельни хотел продлить его еще на два сезона, но не получил предложений от «Арсенала». Футболист сомневается в желании клуба сохранить его в команде.

    ESPN утверждает, что у игрока нет конкретных предложений от французских клубов, но «Бордо», «Лион» и «Ренн» хотели бы подписать защитника. «Арсенал» готов продать игрока за 10 миллионов фунтов стерлингов.

    По информации источника, в среду Косиельни сообщил главному тренеру Унаи Эмери, что он будет рад тренироваться с резервным составом до тех пор, пока ситуация не разрешится.

    • Косиельни выступает за «Арсенал» с 2010 года.
    • Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru