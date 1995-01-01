ESPN: Косиельни не поехал на сбор с «Арсеналом» из-за того, что клуб не предложил ему новый контракт

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни не поехал с командой в США на предсезонный сбор. По информации ESPN, это произошло из-за ситуации с контрактом игрока.

Соглашение футболиста с клубом действует еще один сезон. Косиельни хотел продлить его еще на два сезона, но не получил предложений от «Арсенала». Футболист сомневается в желании клуба сохранить его в команде.

ESPN утверждает, что у игрока нет конкретных предложений от французских клубов, но «Бордо», «Лион» и «Ренн» хотели бы подписать защитника. «Арсенал» готов продать игрока за 10 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, в среду Косиельни сообщил главному тренеру Унаи Эмери, что он будет рад тренироваться с резервным составом до тех пор, пока ситуация не разрешится.