«Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Об этом лондонцы сообщили на своем официальном сайте.
«Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям.
Мы надеемся решить этот вопрос и воздержимся от дальнейших комментариев в настоящее время», – говорится в заявлении «Арсенала».
- Француз перешел в английский клуб из «Лорьяна» в 2010 году.
- В составе «Арсенала» 33-летний футболист провел 353 матча, забил 27 голов и сделал пять результативных передач.
- Действующий контракт Косиельни рассчитан до июня 2020 года.
- Ранее сообщалось, что защитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».