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    «Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Об этом лондонцы сообщили на своем официальном сайте.

    «Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям.

    Мы надеемся решить этот вопрос и воздержимся от дальнейших комментариев в настоящее время», – говорится в заявлении «Арсенала».

    • Француз перешел в английский клуб из «Лорьяна» в 2010 году.
    • В составе «Арсенала» 33-летний футболист провел 353 матча, забил 27 голов и сделал пять результативных передач.
    • Действующий контракт Косиельни рассчитан до июня 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что защитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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