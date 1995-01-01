«Арсенал»: «Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Мы разочарованы его действиями»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни отказался ехать с командой в предсезонный тур в США. Об этом лондонцы сообщили на своем официальном сайте.

«Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям.

Мы надеемся решить этот вопрос и воздержимся от дальнейших комментариев в настоящее время», – говорится в заявлении «Арсенала».