Эмери: «У Косиельни еще один год контракта, он мне нужен»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о защитнике Лоране Косиельни.

«У него остался один год контракта. Для меня, как тренера, он важный игрок. Теперь это его вопрос и клуба. Они обсуждают ситуацию. Я не могу сказать больше ничего. Общался с ним до того, как улететь в США, он решил не ехать с нами», – заявил Эмери.