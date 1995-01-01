Эмери: «У Косиельни еще один год контракта, он мне нужен»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о защитнике Лоране Косиельни.
«У него остался один год контракта. Для меня, как тренера, он важный игрок. Теперь это его вопрос и клуба. Они обсуждают ситуацию. Я не могу сказать больше ничего. Общался с ним до того, как улететь в США, он решил не ехать с нами», – заявил Эмери.
- Француз отказался ехать с командой в предсезонный тур по США.
- Контракт француза с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.
- Лоран выступает за «Арсенал» с 2010 года.