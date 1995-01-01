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    Эмери: «У Косиельни еще один год контракта, он мне нужен»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о защитнике Лоране Косиельни.

    «У него остался один год контракта. Для меня, как тренера, он важный игрок. Теперь это его вопрос и клуба. Они обсуждают ситуацию. Я не могу сказать больше ничего. Общался с ним до того, как улететь в США, он решил не ехать с нами», – заявил Эмери.

    • Француз отказался ехать с командой в предсезонный тур по США.
    • Контракт француза с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.
    • Лоран выступает за «Арсенал» с 2010 года.

    Источник: The Mirror

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