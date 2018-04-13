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    Косиельни: «Игра «Арсенала» не соответствовала этой стадии Лиги Европы»

    Капитан «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о давлении, которое оказали футболисты ЦСКА на его команду по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы.

    «Игра пошла не по плану. Мы потеряли в движении, не открывались, проигрывали в единоборствах. ЦСКА сыграл хорошо, создавал моменты и реализовывал их. Мы оказались под давлением, еще один гол – и мы вылетаем.

    Рад, что все закончилось хорошо, но наша игра не соответствовала этой стадии турнира. Посмотрим, кто достанется на жеребьевке, но в любом случае нам нужно играть увереннее.

    Это наш последний шанс попасть в Лигу чемпионов, поэтому мы будем биться до самого конца», – сказал Косиельни.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 апреля 2018, 07:57

      Играли по счету...

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