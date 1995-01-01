Sky Sports: «Ренн» хочет подписать Косиельни как свободного агента. «Арсенал» не соглашается на это

«Ренн» и «Арсенал» ведут переговоры по трансфере защитника Лорана Косиельни. Об этом сообщает Sky Sports.

Французский клуб хочет подписать футболиста как свободного агента, но «Арсенал» требует выплат за переход игрока. Контракт Косиельни с лондонским клубом истекает в следующем году.