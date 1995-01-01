Sky Sports: «Ренн» хочет подписать Косиельни как свободного агента. «Арсенал» не соглашается на это

«Ренн» и «Арсенал» ведут переговоры по трансфере защитника Лорана Косиельни. Об этом сообщает Sky Sports.
Французский клуб хочет подписать футболиста как свободного агента, но «Арсенал» требует выплат за переход игрока. Контракт Косиельни с лондонским клубом истекает в следующем году.
- Ранее радио RMC сообщило, что футболист уже согласовал условия личного контракта с французской командой.
- Защитник не поехал с командой в США на предсезонный сбор. ESPN сообщил, что это произошло из-за того, что игрок хотел продлить контракт с клубом, но не получил предложений от «Арсенала».
- Косиельни выступает за «Арсенал» с 2010 года. Он провел за клуб 353 матча, забил 27 голов и отдал пять ассистов.