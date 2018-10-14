Косиельни завершил карьеру в сборной Франции

Так и хочется сказать Лорану :"Послушай дружище ,болей сейчас за Россию ,она сегодня выглядит не хуже Франции".
Защитник Лоран Косиельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
«Думаю, я отдал сборной все что мог. Сейчас там собралось поколение с отличными игроками. Для меня карьера в сборной закончена.
Я всегда буду болеть за эту команду, она представляет нашу страну, но я больше не надену футболку сборной», – сказал Косиельни в эфире Canal+.
Косиельни выступал за сборную Франции с 2011 года. Он сыграл за команду в 51 матче.