Косиельни завершил карьеру в сборной Франции

Защитник Лоран Косиельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Думаю, я отдал сборной все что мог. Сейчас там собралось поколение с отличными игроками. Для меня карьера в сборной закончена.

Я всегда буду болеть за эту команду, она представляет нашу страну, но я больше не надену футболку сборной», – сказал Косиельни в эфире Canal+.

Косиельни выступал за сборную Франции с 2011 года. Он сыграл за команду в 51 матче.