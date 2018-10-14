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    Какой вы футболист?

    Косиельни завершил карьеру в сборной Франции

    Защитник Лоран Косиельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

    «Думаю, я отдал сборной все что мог. Сейчас там собралось поколение с отличными игроками. Для меня карьера в сборной закончена.

    Я всегда буду болеть за эту команду, она представляет нашу страну, но я больше не надену футболку сборной», – сказал Косиельни в эфире Canal+.

    Косиельни выступал за сборную Франции с 2011 года. Он сыграл за команду в 51 матче.

    Источник: L'Equipe

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    14.10.2018 21:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 08:42

      Так и хочется сказать Лорану :"Послушай дружище ,болей сейчас за Россию ,она сегодня выглядит не хуже Франции".

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      Рейтинг: +709

      VAD07 14 октября 2018, 23:29

      Учитывая постоянство его травм и ошибок, пора не только в сборной заканчивать.

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 14 октября 2018, 22:02

      Завершил и слава б-гу. Балласт что в Арсенале, что в сборной был.

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